Başkan Altay Yeniden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına Seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Fas'ta bugün gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlık seçimlerinde yeniden başkanlığa seçildi.
Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlık seçimlerinde iki aday yarıştı. Mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ın rakibi, Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada oldu.
Yapılan oylama sonucunda delegelerin desteğini alan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçilerek görevine devam etme hakkı kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi