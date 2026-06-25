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KONYA Haberleri

Derebucak’taki mağarada gerçeğini aratmayan tatbikat

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Derebucak’taki mağarada gerçeğini aratmayan tatbikat
Konya’nın Derebucak ilçesinde bulunan Balatini Mağarasında afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan UMKE ekiplerince, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Derebucak ilçesinde bulunan Balatini Mağarası'nda gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'un da takip ettiği tatbikatta mağarada meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan ve yaralanan kişilerin kurtarılması senaryosu başarıyla uygulandı. Senaryo gereği olay yerine sevk edilen ekipler, zorlu arazi ve mağara şartlarında koordineli bir şekilde çalışarak yaralılara ulaştı ve tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Tatbikatta 52 UMKE personeli ve 20 AFAD personeli olmak üzere toplamda 70'in üzerinde görevli yer aldı.

"Amacımız her türlü afete hazır olmak"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, UMKE ekiplerinin her zaman göreve hazır olması için düzenli olarak eğitim ve tatbikat faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının muhtemel afet ve acil durumlara karşı gerekli tüm hazırlıkları eksiksiz şekilde yapmak olduğunu ifade etti. Tatbikatta AFAD başta olmak üzere çeşitli kurumlardan personelin görev aldığını hatırlatan Yavuz, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun afetlere müdahaledeki başarının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 424 UMKE gönüllüsü bulunduğunun da altını çizen Doç. Dr. Yavuz, "UMKE gönüllüsü arkadaşlarımız yurt içinde veya yurtdışında verilen tüm görevlere gönüllü olarak katılmaktadırlar. Destek veren tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza ve UMKE gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Tatbikat sonunda katılım belgesi almaya hak kazanan UMKE gönüllülerine belgeleri verildi.

Kaynak: İHA

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