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Kafe ve restoranlarda yeni dönem haftaya başlıyor! Hepsi teker teker değişecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem haftaya başlıyor! Hepsi teker teker değişecek
Restoran ve kafelerdeki menülerde “ayrıntı“ dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek.

Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son buluyor.

1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek.

KALORİLER DE YAZACAK

Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek.

Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.

MENÜLER KALINLAŞACAK

İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor.

İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak ve sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek. 

Kaynak: Haber Merkezi

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