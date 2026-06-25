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12. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

12. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
30 maddeden oluşan 12’nci Yargı Paketi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak.

Yargılama süreçleri kısalacak, idari yargıda işlevsellik artacak, yargıda dijitalleşme hız kazanacak...

AK Parti milletvekilleri, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Kanun Teklifi"' Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Görüşmeler sırasında 'iban dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi.

Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önerge ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.

Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak. 

Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.

Süreç hızlanacak

Yeni yargı paketi ile idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

Paketle,, alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor.

Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.

Kaynak: AA

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