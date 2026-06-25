Karapınar’da doğumdan verime buzağı besleme toplantısı

Hayvancılık sektöründe buzağı yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Doğru Başlangıç, Güçlü Gelecek – Doğumdan Verime Buzağı Besleme" toplantısı, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Ramada Hotel Karapınar'da sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Organizasyon, hayvan besleme ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Nutrilab Kimya, Nutrisiano, Refarm ve Holm & Laue iş birliğiyle düzenlendi. Toplantıda buzağıların doğumdan itibaren doğru beslenmesinin, sürü kârlılığına ve gelecekteki süt verimine olan etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.
Programın akademik bölümünde, Prof. Dr. Yusuf Cufadar tarafından buzağı yetiştiriciliğinde kritik başarı faktörleri, erken dönem besleme stratejileri ve işletme performansına etkileri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Toplantıda ayrıca Ahmet Melih Bayır tarafından buzağı besleme uygulamaları, modern yetiştiricilik yaklaşımları ve sahadaki güncel deneyimler katılımcılarla paylaşılırken, Refarm Kimya teknik ekibi de buzağı sağlığı ve performansını destekleyen uygulamalar hakkında sunum gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında dünyada buzağı besleme alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Schils markasının ürün çözümleri de tanıtıldı. "Schils Kalitesi, NutriLab Güvencesi ile Türkiye'de" mesajının vurgulandığı toplantıda, kaliteli başlangıcın güçlü ve verimli sürülerin temelini oluşturduğu ifade edildi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, soru-cevap bölümü ve sektör paydaşları arasındaki bilgi alışverişiyle sona erdi. Yetkililer, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin üreticilerin sürdürülebilir ve kârlı hayvancılık yapabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Doğru başlangıç yapan buzağıların, geleceğin verimli sürülerini oluşturduğu mesajının öne çıktığı toplantı, bölge üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı
(Cumali Özer)