Konya’da “Güle oynaya camiye gel’’ etkinliğinde çocuklar sabah namazında buluştu

Selçuklu Müftülüğü, "Güle Oynaya Camiye Gel" sabah namazı buluşmaları kapsamında Özlem Camii'nde çocukların katılımıyla anlamlı bir program gerçekleştirildiğini duyurdu. Etkinliğe katılan Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, çocuklarla birlikte sabah namazını eda etti.
ÇOCUKLAR CAMİLERİN MANEVİ ATMOSFERİYLE BULUŞUYOR
Program kapsamında çocuklarla bir araya gelen İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, yaz tatili boyunca düzenlenen etkinliklerle çocukların camilerin manevi atmosferini tanımalarının ve camileri toplumsal ile aile yapısını güçlendiren önemli mekânlar olarak benimsemelerinin amaçlandığını ifade etti. Etkinliğin, çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.
NAMAZ SONRASI HEDİYELER DAĞITILDI
Sabah namazının ardından çocuklarla sohbet eden Müftü Selim Yazıcı, programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Selçuklu Müftülüğü, yaz dönemi boyunca benzer etkinliklerle çocukları camilerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.
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