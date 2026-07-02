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İl Müdürü Duran Seçen’den Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ziyaret

Ali Asım Erdem
Muhabir
İl Müdürü Duran Seçen’den Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ziyaret

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilçe müdürlüğünde görev yapan personelle görüşen İl Müdürü Seçen, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların değerlendirilmesinin ardından personelle sohbet eden Seçen, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen hizmetlerde gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla personele teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Duran Seçen, tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin aynı özveriyle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

(Ali Asım Erdem)

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