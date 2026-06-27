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YAŞAM Haberleri

Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor

Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor
Türkiye’de geçen yıl evliler, bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımı ile gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken bekarlar ise eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı araştırmayla, bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Araştırma kapsamında herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeri tespit edildi.

Bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler, günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından "hiç evlenmeyenler" olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı.

Bekarlar, evlilere göre "hobi ve oyun" ile "spor ve doğa sporları" faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler, gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken bekarlarda bu süre 47 dakika ile neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı.

Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi.

Eğitim, medeni durumuna göre bireylerin ayırdığı zamanın en çok farklılaştığı kategori oldu. Bekar bireyler, gün içinde eğitime 2 saat 1 dakika ayırırken bu süre evliler için 1 dakikada kaldı.

Hane halkı ve aile bakımı için evliler, daha çok zaman harcadı

Evli bireyler, istihdama 2 saat 35 dakika harcarken bekar bireyler için bu süre 2 saat 24 dakika olarak kayıtlara geçti.

Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de "televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme" oldu.

Bu kategoriye bekarlar 1 saat 34 dakika, evliler 2 saat 1 dakika zaman ayırdı.

Hane halkı ve aile bakımı için evliler 3 saat 12 dakika, bekarlar 1 saat 3 dakika vakit harcadı.

Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.

Kaynak: AA

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