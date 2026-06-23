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Yaz Kur’an kursları bu tarihte başlıyor

Yaz Kur’an kursları bu tarihte başlıyor
Yaz dönemi Kur’an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvurular başladı.

6 Temmuz'da başlıyor

Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

Yaz Kur'an kursları için başvurular, 13 Temmuz'a kadar alınacak

Kaynak: AA

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