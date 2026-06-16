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HÜDAPAR’dan KONTV’ye ziyaret

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HÜDAPAR’dan KONTV’ye ziyaret
Hüdapar Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan Ve Yönetimi yayın hayatın da 34 yılı geride bırakan KONTV’yi ziyarette bulundu.

HÜDA PAR Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan ve yönetimi, yayın hayatında 34 yılı geride bırakan KONTV'yi ziyaret etti. Heyeti, ANMEG Mütevellisi Nurettin Bay ile Bilgi İşlem Müdürü Emin Özer ağırladı.

Başkan Tan, 34 yıldır kesintisiz yayın yapan KONTV yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek başarılar diledi.

İran'ın hâlihazırda yaptığı barış anlaşmasına da değinen Başkan Tan, şu açıklamalarda bulundu:

"ABD, istediği her yeri vurabileceğini ve istediği her şeyi alabileceğini düşündü. Ancak bunun böyle olmadığını görmüş oldu. Dengeleri bozduğunda kendisinin de ciddi zarar gördüğünü yaşayarak İran'la anlaşmak zorunda kaldı. Umarım bu anlaşmayla birlikte bölgemiz huzur bulur.”

Kaynak: Haber Merkezi

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