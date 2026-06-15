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KONYA Haberleri

Konya’da “Güle Oynaya Camiye Gel’’ projesi başvuruları başladı! İşte tüm detaylar

Konya’da “Güle Oynaya Camiye Gel’’ projesi başvuruları başladı! İşte tüm detaylar

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi için başvurular başladı. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini ve cami ortamıyla buluşmalarını amaçlayan proje kapsamında, belirlenen şartları yerine getiren çocuklara bisiklet hediye edilecek.

2017 doğumlu çocuklar katılacak

29 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek projeye, 2017 doğumlu çocuklar katılabilecek. Organizasyon kapsamında proje süresince en az 40 gün camiye devam eden çocuklar bisiklet kazanma hakkı elde edecek.

Son başvuru tarihi 6 Temmuz

Başvurular, proje için oluşturulan internet sitesi üzerinden alınırken, son başvuru tarihi 6 Temmuz olarak açıklandı. Başvuru yapacak çocukların ikamet adreslerinin Konya'nın 31 ilçesinden biri içerisinde bulunması gerekiyor.

Cami değiştirme hakkı tanınacak

Projeye katılan çocuklar, etkinlik süresi boyunca en fazla üç kez cami değiştirme hakkına sahip olacak. Değişiklik işlemleri kayıt sorgulama ve düzenleme ekranı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları şöyle:

Proje 29 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Proje dönemi boyunca en az 40 gün camiye devam edenlere bisiklet hediye edilecek.

01.01.2017 - 31.12.2017 arasında doğmuş çocuklar başvuru yapabilir.

Başvuru sahibinin ikamet adresi Konya il sınırları içerisinde (31 ilçe) bulunması gerekiyor.

Başvuru, ilçe-mahalle-cami seçimi ile gerçekleştirilecek olup seçilecek ilçe veya mahalle, kayıtlı adresle uyumlu olmak zorunda değil.

Başvuruların alınmasının ardından girilen bilgilerin doğruluğu MERNİS sistemi üzerinden kontrol edilecek, başvuru şartlarına uymayan veya yanlış bilgi içeren başvurular silinecek. Adres ve yaş bilgileri MERNİS sisteminden doğrulanamaması nedeniyle kaydınızın silinmesi durumunda Konya Büyükşehir Belediyesi herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek.

Proje dönemi boyunca en fazla 3 defa cami değiştirme hakkı bulunuyor. Cami değiştirme işlemleri Kayıt Sorgulama ve Düzenleme Formu üzerinden yapılacak.

Gerekli durumlarda başvuru esnasında girilen telefon numarası üzerinden iletişime geçilecek.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kaynak: Haber Merkezi

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