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KONYA Haberleri

Konya’da ürün kayıpları artınca düğmeye basıldı! Tek tek avladılar

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da ürün kayıpları artınca düğmeye basıldı! Tek tek avladılar

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım arazilerinde yaban domuzlarının neden olduğu zararların azaltılması amacıyla 14 Haziran 2026 tarihinde kontrollü sürek avı gerçekleştirildi.

Tarım arazilerindeki zararların önüne geçilmesi hedeflendi

Karapınar Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, özellikle Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi çevresinde sürüler halinde dolaşan yaban domuzlarının popülasyonunun kontrol altına alınması hedeflendi.

Kurumlar ortak çalışma yürüttü

Etkinlik, Karapınar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı öncülüğünde ilgili kurum ve birimlerin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çiftçilerin ekili alanlarında önemli ürün kayıplarına yol açtığı belirtilen yaban domuzlarına karşı düzenlenen çalışmanın, tarımsal üretimin korunmasına katkı sağlaması amaçlandı.

Çalışmaların süreceği belirtildi

Yetkililer, sürek avının planlı ve kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, tarım alanlarında yaşanan zararların önlenmesi için sahadaki koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

İlçedeki üreticiler ise son yıllarda yaban domuzu hareketliliğinde artış yaşandığını, bunun da ekili alanlarda ciddi zararlara neden olduğunu dile getirdi. Çiftçiler, gerçekleştirilen çalışmanın ürün kayıplarının azaltılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

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