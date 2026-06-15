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KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Konya’nın geleceğini güçlü altyapı ve su yatırımlarıyla inşa ediyoruz’’

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Başkan Altay: “Konya’nın geleceğini güçlü altyapı ve su yatırımlarıyla inşa ediyoruz’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini ve devam eden yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı. Konya'nın su güvenliğini artırmak, altyapıyı geleceğe hazırlamak ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlü tedbirler almak amacıyla yürütülen projeleri anlatan Başkan Altay, "Suya sahip çıkmak, aslında şehre sahip çıkmaktır” dedi.

BOZKIR VE AHIRLI'YA DEV SU YATIRIMLARI

Başkan Altay, geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Bozkır Grup Suyu Projesi kapsamında toplam 90 kilometrelik su şebekesi inşa edildiğini belirterek, 425 milyon liralık yatırımla Bozkır merkez ve 22 mahallenin kesintisiz içme suyuna kavuştuğunu söyledi.

Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin içme suyu sorununu çözecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı'nın da yapımına başlandığını aktaran Altay, 290 milyon lira maliyetli yatırımın toplam 14 mahalleye hizmet vereceğini ifade etti.

KURAKLIKLA MÜCADELE İÇİN REKOR DÜZEYDE KUYU AÇILDI

Küresel iklim değişikliğinin Konya için önemli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Başkan Altay, geçtiğimiz yaz yaşanan kuraklık riskine karşı önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bu kapsamda şehir merkezinde 84, ilçelerde ise 95 olmak üzere toplam 179 yeni içme suyu kuyusu açıldığını kaydeden Altay, bunun KOSKİ tarihindeki en yüksek kuyu açma rakamı olduğunu söyledi. Ayrıca 15 grup suyu projesiyle toplam 820 kilometrelik yeni şebeke hattı oluşturularak 12 ilçe merkezi ve 177 mahallenin ortak su kaynaklarından yararlanmasının sağlandığını dile getirdi.

SU KAYIPLARI AZALDI MİLYONLARCA METREKÜP TASARRUF SAĞLANDI

KOSKİ tarafından geliştirilen dijital su yönetimi sistemleri sayesinde kayıp-kaçak oranlarında önemli düşüş sağlandığını belirten Altay, 2019 yılında yüzde 32,5 olan kayıp oranının 2025 yılı sonunda yüzde 19,8 seviyesine indirildiğini açıkladı.

2019-2026 yılları arasında toplam 21 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını ifade eden Altay, bu miktarın Çumra büyüklüğündeki dört ilçenin yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

ATIK SU ARITMA VE GERİ KAZANIMDA ÖRNEK PROJELER

Konya'nın atık su yönetiminde önemli bir noktaya ulaştığını belirten Başkan Altay, 2025 yılı içerisinde Çumra, Ilgın, Taşkent, Doğanhisar ve Derebucak ilçelerinde beş yeni atık su arıtma tesisinin tamamlandığını açıkladı.

Kent genelinde faaliyet gösteren 49 atık su arıtma tesisiyle nüfusun yüzde 83'üne hizmet verildiğini kaydeden Altay, yıl içinde yaklaşık 100 milyon metreküp suyun arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldığını söyledi.

Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Mor Şebeke sistemi sayesinde bugüne kadar 2 milyon 719 bin metreküpten fazla atık suyun geri dönüştürülerek yeşil alan sulamalarında kullanıldığını da sözlerine ekledi.

KONYA ATIK SU ARITMA TESİSİ İKİ KAT BÜYÜYECEK

Başkan Altay, Konya Atık Su Arıtma Tesisi'nin rehabilitasyonu ve ikinci kademe inşaatı için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Dünya Bankası, İller Bankası ve KOSKİ iş birliğiyle yürütülecek proje tamamlandığında tesisin günlük kapasitesinin 200 bin metreküpten 400 bin metreküpe çıkacağını belirten Altay, bunun KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olacağını ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIYLA MALİYETLER DÜŞECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin enerji alanında da önemli projeler yürüttüğünü belirten Altay, Saraçoğlu Mahallesi'nde 70 megavat gücündeki Güneş Enerji Santrali'nin yapımına başlandığını açıkladı.

Yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım bedeline sahip projeyle KOSKİ'nin elektrik ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını belirten Altay, mevcut ve planlanan GES ile HES yatırımlarının tamamlanmasıyla kurumun toplam kurulu gücünün 100 megavata ulaşacağını söyledi.

AKILLI ŞEHİRCİLİK VE DİJİTAL ALTYAPIDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK MODEL

Konya'nın akıllı şehircilikte öncü şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, KOSKİ'nin 40 bin kilometreyi aşan altyapı ağını gelişmiş dijital sistemlerle yönettiğini ifade etti.

SCADA sistemiyle binlerce kuyu, depo ve terfi merkezinin tek merkezden takip edildiğini belirten Altay, e-KOSKİ uygulamaları sayesinde vatandaşların birçok işlemi dijital ortamda gerçekleştirebildiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'de yerel yönetimler arasında ilklerden biri olan Mobil Veri Merkezi ile afet ve kriz anlarında hizmet sürekliliğinin güvence altına alındığını kaydetti.

2018'DEN BU YANA 27,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Konuşmasının sonunda KOSKİ'nin yatırım rakamlarını paylaşan Başkan Altay, 2018 yılından bu yana 3 bin 646 kilometre yeni su şebekesi, 1.198 kilometre kanalizasyon hattı ve çok sayıda altyapı projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bugüne su ve kanalizasyon yatırımları için 16 milyar liradan fazla kaynak kullanıldığını ifade eden Altay, 2018-2026 döneminde KOSKİ'nin toplam yatırım tutarının 27 milyar 662 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Başkan Altay, "Konya'yı altyapısıyla örnek gösterilen, her ferdinin yaşamaktan gurur duyduğu bir dünya şehri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Ali Asım Erdem)

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