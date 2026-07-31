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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir ot biçme robotlarını kullanmaya başladı!

Konya Büyükşehir ot biçme robotlarını kullanmaya başladı!
Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinde iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlamak için teknolojik çözümler üretmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezindeki 115 mezarlıkta kullanılmak üzere uzaktan kumandalı ot biçme robotlarının hizmet vermeye başladığını söyledi.

"KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Büyükşehir olarak mezarlık bakımına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Altay, "Mezarlıklarımızın bakımını yıl boyunca büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Özellikle geniş alanlara sahip mezarlıklarımızda hem çalışma verimliliğini artırmak hem de personelimizin iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla uzaktan kumandalı ot biçme robotlarını hizmete aldık. Merkezdeki mezarlıklarda özellikle henüz defin yapılmamış boş parsellerde ve engebeli arazilerde kullanılan uzaktan kumandalı ot biçme robotları sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Belediyecilikte teknoloji odaklı uygulamaları yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEZARLIK TEMİZLİĞİ DÖRT KAT DAHA HIZLI YAPILIYOR

Tek bir uzaktan kumandalı ot biçme robotu, 5 personelin motorlu tırpanla bir günde yaptığı ot temizliğini yaklaşık dört kat daha hızlı tamamlayabiliyor. Paletli yapısıyla 45 dereceye varan eğimli ve ulaşılması güç alanlarda güvenli şekilde çalışabilen uzaktan kumandalı robotlar, devrilme riski olmadan yabancı ot temizliği gerçekleştirerek personelin iş güvenliğine de önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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