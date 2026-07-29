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KONYA Haberleri

Konya’da feci ölüm! 15 Yaşındaki stajyer hayatını kaybetti: Olayda YENİ GELİŞME!

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Konya’da feci ölüm! 15 Yaşındaki stajyer hayatını kaybetti: Olayda YENİ GELİŞME!

Konya'da staj yaptığı oto tamirhanesinde kamyonet ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaşan'ın ölümüne ilişkin davada verilen karar kamuoyunda tartışma yarattı. Mahkeme, kazaya neden olan tamirci hakkında verilen hapis cezasını adli para cezasına çevirirken, aile kararı istinafa taşıdı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU BULUNDU

Olay, 15 Mart'ta Konya'daki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamir için bırakılan kamyonetle geri manevra yapan Hasan B., bir ay önce staja başlayan Muhammed Salih Gövdetaşan'ı araç ile duvar arasında sıkıştırdı. Ağır yaralanan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Sanık Hasan B.ı savunmasında, aracı kontrol etmek amacıyla geri vitese taktığı sırada ayağının debriyaj pedalından kaydığını, kamyonetin istem dışı yaklaşık bir metre hareket ettiğini ve frene basamadığını öne sürdü. Hazırlanan bilirkişi raporunda Hasan B. asli kusurlu, iş yeri sahibi Mehmet Y. ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan B.ile iş yeri sahibi Mehmet Y.hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaklaşık iki ay tutuklu kalan Hasan B., ilk duruşmada tahliye edildi. Karar duruşmasında ise iş yeri sahibi Mehmet Y.e iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Hasan B. ise önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından iyi hal indirimiyle cezası 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme, bu cezayı adli para cezasına çevirerek sanığın 760 gün karşılığı 76 bin TL'yi 20 taksit halinde ödemesine hükmetti.

AİLE: "DOSYAYI İSTİNAFA TAŞIDIK"

Karara tepki gösteren baba Savaş Gövdetaşan, sanığın olaydan kısa süre önce oğluna şiddet uyguladığını öne sürerek olayın tüm yönleriyle araştırılmadığını savundu. Baba Gövdetaşan, "Oğlumu ezen sanık, olaydan 10 gün önce de boğazını sıkmıştı. Kazanın kasıtlı olabileceğine ilişkin şüphelerimiz vardı. Kamyonetin arkasına da onu gönderdiğini düşünüyoruz. Dosyada birçok soru işareti bulunmasına rağmen gerekli incelemeler yapılmadı. Bu nedenle kararı istinafa taşıdık. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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