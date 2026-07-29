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EKONOMİ Haberleri

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini piyasalardaki ağırlıklı beklentiye paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın 9’a karşı 3 oyla alınması dikkati çekerken, üç Fed üyesi 25 baz puanlık faiz artışı yapılmasını istedi.

ABD Merkez Bankası, 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Fed, federal fonlama faizine ilişkin hedef aralığını değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 seviyesinde tuttu. Böylece politika faizi, Aralık 2025'ten bu yana bulunduğu aralıkta korunmuş oldu.

Üç üyeden faiz artışı talebi

Karar, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılığını da ortaya koydu. Oylamada Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan karara karşı çıktı.

Üç üye, yüksek seyreden enflasyon nedeniyle politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi. Buna karşın komitenin çoğunluğu, mevcut faiz seviyesinin korunması yönünde oy kullandı.

Fed'den enflasyon mesajı

Fed'in açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen güçlü bir hızda büyümeyi sürdürdüğü belirtildi.

Verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü olduğu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeye ayak uydurduğu ve işsizlik oranının fazla değişmediği kaydedildi.

Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde fiyat artışına yol açan arz şoklarına dikkat çekildi.

Fed, fiyat istikrarını yeniden sağlama konusundaki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi.

Son veriler ne gösteriyor?

Karar öncesinde açıklanan verilere göre ABD'de tüketici enflasyonu haziranda yıllık yüzde 3,5'e gerileyerek mayıstaki yüzde 4,2 seviyesinin altında gerçekleşti. Fed'in temel göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları enflasyonu ise mayısta yıllık yüzde 4,1 ile hedefin oldukça üzerinde kaldı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak ölçüldü.

Fed'in faizleri sabit bırakmasına rağmen üç üyenin artış yönünde oy kullanması, önümüzdeki toplantılarda faiz artışı seçeneğinin masada kalabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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