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EKONOMİ Haberleri

Sürücülere kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Yarından itibaren..

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Sürücülere kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Yarından itibaren..
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak.

Petrol fiyatlarının 90 doları aşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına artış yeniden gündeme geldi.

Ortadoğu'daki çatışma ortamının derinleşmesi ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı düzenleyecek olmasını açıklamasıyla birlikte gerilim arttı.

BENZİN FİYATLARI ARTIYOR

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,23 lira zam gelmesi bekleniyor. Zam yarından itibaren geçerli olacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresi İstanbul'da 66,94 lira, Ankara'da 67,91 lira, İzmir'de 68,19 lira, doğu illerinde ise 69,54 lira seviyesine yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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