Konya listede! 10 katına çıktı

Trendyol verileri, kamp, tatil, su sporları ve yazlık yaşamın öne çıkan trendlerini gözler önüne serdi. Trendyol satıcılarına ulaşan deniz yatağı siparişleri yüzde bin 34 artışla rekor seviyeyi görürken, şişme havuzlarda yüzde 657 ve kanoda yüzde 548’lik yükseliş kaydedildi. Satıcılar, doğada kamp yapmayı sevenlerin favorisi hamak siparişlerinde yüzde 201, çadırda ise yüzde 185’lik bir artış yakaladı. Türkiye geneline en çok siparişin gönderildiği illerde Konya ve Şanlıurfa dikkat çekti, yazlıkçıların yoğun yaşadığı kıyı şehirlerinde en çok sipariş artışı Muğla’da gerçekleşti.

Yaz tatilinin başlamasıyla açık hava sporları ve kamp ürünlerine yönelik talepler ile yazlıkçıların alışveriş alışkanlıkları dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un verilerine yansıdı. Trendyol verileri, kullanıcıların kamp ve tatil ürünlerindeki tercihlerinin yanı sıra; İzmir, Antalya, Muğla, Balıkesir, Mersin, Çanakkale ve Aydın'daki yazlık bölgelerde değişen ihtiyaçların siparişlere etkisini ortaya koydu.

Doğada kamp yapmayı sevenlerin mayıs ve haziran aylarında önceki iki aya göre en çok tercih ettiği ürün, hamak oldu. Hamak Trendyol satıcılarının siparişlerinde yüzde 201'lik bir artış oranına ulaşırken, ikinci sırayı yüzde 185'le çadır, üçüncü sırayı ise 131'le kamp arabası aldı. Kamp masa ve sandalyelerindeki sipariş artışları ise yüzde 74 oranında gerçekleşti.

Deniz ve havuz ürünlerinde rekor kırıldı

Trendyol kullanıcılarına deniz ve havuz ürünleri sunan satıcıların en çok rağbet gören ürünleri arasında, deniz yatağı, şişme havuzlar, kano, deniz topu ve deniz ayakkabısı öne çıktı. Mayıs ve haziran aylarında deniz yatağı siparişlerindeki artış 10 katı aşarak yüzde bin 34'ü buldu, ikinci sıradaki şişme havuzda ise yüzde 657'lik bir artış görüldü. Satıcılara ulaşan siparişlerde kano yüzde 548, deniz topu yüzde 492, deniz ayakkabısı yüzde 376, su sporları ürünleri yüzde 207, deniz gözlüğü yüzde 109 arttı.

Trendyol satıcılarının siparişlerinde tatil alışverişlerindeki hareketliliğin yansıdığı diğer ürünlerin artışları ise buz kalıpları yüzde 490, şort ve bermudalarda yüzde 226, spor sandaletlerde yüzde 225, terliklerde yüzde 212 oldu.

Siparişlerin yola çıktığı şehirlerde Konya ve Şanlıurfa sürprizi

Türkiye genelindeki talepleri karşılayan Trendyol satıcıları, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok ürünü Bursa, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Antalya'dan kullanıcılara gönderdi. Siparişlerin verildiği şehirler listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i takip eden beş il, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Mersin şeklinde sıralandı.

Yazlık bölgelerde en çok sipariş artışı Muğla'dan

Yazlık evlerin yoğun şekilde bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgesi şehirlerinden Trendyol satıcılarına ulaşan siparişlerde ise kullanıcılar mayıs ve haziran aylarında en çok t-shirt, elbise, bluz, pantolon, yüz güneş kremi, telefon kılıfı, sneaker ayakkabı, parfüm, yüz kremi ve terlik gibi ürünleri tercih etti.

Söz konusu iki ayda en fazla sipariş verilen iller İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale şeklinde sıralanırken, en yüksek artış görülen yer ise Muğla oldu.

Trendyol satıcıları, Ege Bölgesi'ne en çok hindistan cevizli mix, kolajen ve prebiyotik tablet, sivrisinek ve kene kovucu sprey, aydınlatıcı tonik, güneş kremi, kadın parfümü, saç dökülmesine karşı şampuan, Bromelain (ananas özlü) detoks şurubu, magnezyum tablet ve hindiba kahvesi gibi ürünleri gönderdi.

Üç kategoride dikkat çekici yükseliş

Verilere göre, yazlıkçıların mayıs ve haziran ayındaki alışverişlerinde bahçe-balkon, dekorasyon ve akıllı ev teknolojisi kategorilerinde dikkat çekici bir artış kaydedildi. Bahçe-balkon kategorisinde çok amaçlı dolaplar, bahçe aydınlatmaları, sinek perdesi, saksı, tavan vantilatörü ve termos öne çıkarken, yazlıkçıların dekorasyon kategorisinde favorileri yapay-kuru çiçekler, halı, avize, kırlent, dekoratif obje ve biblolar, led ışıklar, fon perdeler ve tablolar oldu.

Kaynak: İHA