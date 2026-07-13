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EKONOMİ Haberleri

ABD-İran füze savaşı altını sarstı! Bugün gram altın ne kadar?

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ABD-İran füze savaşı altını sarstı! Bugün gram altın ne kadar?
ABD-İran saldırılarının yeniden başlamasıyla altın fiyatları düştü. Bugün gram altın ne kadar, gram altın düştü mü? 13 Temmuz 2026 Pazartesi altın fiyatlarında son durum..

Altın, ons başına 4 bin 100 doların altına geriledi ve ABD ile İran arasında yeniden başlayan füze saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonu dizginlemek için faiz artırımı beklentilerini körüklemesiyle baskı altında kalmaya devam etti.

ABD, Pazar günü İran'ın Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine yönelik saldırısına misilleme olarak bir hafta içinde dördüncü füze saldırısını gerçekleştirdi.

Tahran, Hürmüz Boğazı'nın "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacağını açıkladı, ancak bu iddia ABD Merkez Komutanlığı tarafından reddedildi.

Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Piyasalar şu anda Fed'in yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha yapmasını bekliyor. Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Salı günü ABD Kongresi önünde ilk kez konuşma yapması planlanıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 100 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 50 dolar, en yüksek de 4 bin 101 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 53 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 170 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 120 lira, en yüksek de 6 bin 182 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 125 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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