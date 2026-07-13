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FETÖ’ye 81 ilde operasyon: 968 gözaltı kararı

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FETÖ’ye 81 ilde operasyon: 968 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik 81 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

İçişleri ve Adalet bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu.

Bakanlıkların ortak açıklamasında, "Aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir." denildi.

EN FAZLA ŞÜPHELİ ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA

Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"- Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

- Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihî sorumluluğun bilinciyle; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız."

GÜRLEK: MÜCADELE İLK GÜNKÜ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'ye yönelik mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Bu sabah geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı bilgisini paylaşan Gürlek, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimini unutmayacaklarını belirten Gürlek, "Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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