Sanayi sitesinde stajyer öğrenci iş kazasında hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesinde traktör tamiri sırasında meydana gelen iş kazasında, traktörün parçaları arasında sıkışan 16 yaşındaki meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Düziçi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör tamiri sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, meslek lisesi stajyer öğrencisi 16 yaşındaki Mehmet Kesme traktörün parçaları arasında sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta hayatını kaybeden stajyer öğrencinin vefatı ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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