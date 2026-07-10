Beton mikserinin alev aldığı kaza güvenlik kamerasında
Batman’da beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza anında alev alan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Batman merkeze bağlı Balpınar Belde Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Beton mikseri devrildiği sırada alev alırken, sürücü araç içerisinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan araçta çıkan yangına müdahale ederken diğer yandan araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, beton mikserinin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı ve alev aldığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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