Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum" ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum" ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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