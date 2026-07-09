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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum" ele alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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