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KONYA Haberleri

Konya’da devrilen tır karşı şeride geçti! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da devrilen tır karşı şeride geçti! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Akbaş Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. 

Cam yüklü tır kontrolden çıktı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunda, Akbaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya istikametine seyreden cam yüklü İran plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırın dorsesi karşı şeride geçti.

Karşı şeritte facia yaşandı

Bu sırada Aksaray yönüne seyir halinde bulunan Konya plakalı otomobil, karşı şeride savrulan tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsünün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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