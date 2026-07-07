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KONYA Haberleri

Konya Seydişehir’de otomobil devrildi

Konya Seydişehir’de otomobil devrildi

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz K. yönetimindeki 33 DYT 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazada yaralanan sürücü Aziz K. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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