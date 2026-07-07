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KONYA Haberleri

ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bu otobüs hattını kullananlar dikkat! Güzergah değişti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bu otobüs hattını kullananlar dikkat! Güzergah değişti

Konya'da tramvay hattında yürütülen çalışmalar nedeniyle toplu ulaşımda geçici bir düzenlemeye gidildi. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamada, 112 nolu otobüs hattının güzergâhında 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçici değişiklik uygulanacağı duyuruldu.

ŞEHİR HASTANESİ GİRİŞLERİ İPTAL EDİLDİ

AKOM'un paylaşımına göre, tramvay hattı çalışmaları kapsamında 112 nolu hattın Şehir Hastanesi içerisine girişleri geçici olarak iptal edildi. Yolcuların iniş ve biniş işlemleri hastane önünde bulunan 807 numaralı duraktan gerçekleştirilecek.

ALADDİN VE ADLİYE İSTİKAMETLERİNDE YENİ GÜZERGÂH

Yapılan düzenlemeye göre, Aladdin istikametine giden 112 nolu hat, Adana Çevre Yolu ve Cemil Çiçek Caddesi üzerinden mevcut güzergâhına bağlanacak.

Adliye istikametine giden seferlerde ise otobüsler Cemil Çiçek Caddesi - Adana Çevre Yolu - Kanal Caddesi - Şehit Fevzi Altınkaynak Caddesi güzergâhını kullanarak mevcut hattına devam edecek.

YENİ UYGULAMA 8 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Konya AKOM, söz konusu güzergâh değişikliğinin 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek, 112 nolu hattı kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yeni güzergâha göre hareket etmeleri gerektiğini bildirdi.

(Meltem Aslan)

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