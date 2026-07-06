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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

BEBEK MUCUK
 


05-07-2026

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SAİT ALTUNDEĞER
 

KEÇİMUHSİNE
23-10-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

MAHMUT ERASLAN
 

KURUCUOVA
10-11-1936

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ZEYNEDDİN AKIN
 

MARDİN
01-01-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ÜNZİLE ÇIĞIR
 

SIZMA KONYA
15-07-1953

ARAPLAR MEZARLIĞI

ADNAN UYAR
 

AKSARAY
01-02-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİNE ZENGİN
 

KAZANCI
04-12-1961

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA ERTAN
 

ELENE
01-07-1946

HACIFETTAH MEZARLIĞI

RECEP TÜZ
 

SİLLE
24-03-1958

SİLLE MEZARLIĞI

FADİME KİBAR
 

KOZANLI
01-01-1956

YEDİLER MEZARLIĞI

MEHMET YÜCE
 

HADİM
28-05-1943

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

NECATİ TOKLU
 

GÜVENÇ/KONYA
05-05-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

NURSİMA KEMER
 

ÇANKAYA
14-08-2022

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE ATICI
 

BADEMLİ
01-10-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

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