Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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BEBEK MUCUK
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SAİT ALTUNDEĞER
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KEÇİMUHSİNE
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MAHMUT ERASLAN
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KURUCUOVA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ZEYNEDDİN AKIN
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MARDİN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ÜNZİLE ÇIĞIR
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SIZMA KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ADNAN UYAR
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AKSARAY
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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EMİNE ZENGİN
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KAZANCI
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YAZIR MEZARLIĞI
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FATMA ERTAN
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ELENE
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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RECEP TÜZ
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SİLLE
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SİLLE MEZARLIĞI
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FADİME KİBAR
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KOZANLI
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YEDİLER MEZARLIĞI
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MEHMET YÜCE
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HADİM
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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NECATİ TOKLU
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GÜVENÇ/KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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NURSİMA KEMER
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ÇANKAYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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AYŞE ATICI
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BADEMLİ
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ÜÇLER MEZARLIĞI