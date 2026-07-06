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KONYA Haberleri

Meteoroloji Konya’nın 10 ilçesini uyardı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Meteoroloji Konya’nın 10 ilçesini uyardı!

Konya genelinde yeni haftada parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. İl genelinde gündüz sıcaklıkları 22 ila 33 derece arasında değişirken, özellikle hafta ortasına doğru sıcaklıkların artması bekleniyor. Bazı ilçelerde ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA 33 DERECEYE ULAŞACAK

Merkez ilçelerde hafta boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak. Konya merkezde sıcaklıklar 27-31 derece arasında seyredecek. Selçuklu ve Karatay'da en yüksek sıcaklık 32 dereceye, Meram'da ise 31 dereceye kadar çıkacak. Cihanbeyli ve Kulu'da perşembe günü termometrelerin 33 dereceyi göstermesi bekleniyor.

BAZI İLÇELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Haftanın ikinci günü Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların perşembe günü ise özellikle Beyşehir, Derebucak, Hadim, Seydişehir ve Taşkent çevrelerinde yeniden etkili olması bekleniyor. Diğer günlerde ise hava genel olarak parçalı bulutlu olacak.

EN SERİN VE EN SICAK İLÇELER DİKKAT ÇEKTİ

Haftanın en düşük gündüz sıcaklıklarının Taşkent'te 22-26 derece, Derbent'te ise 23-27 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Buna karşılık Ereğli, Karatay, Selçuklu, Çumra, Emirgazi ve Karapınar gibi ilçelerde sıcaklıkların 31-32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNDA YAĞIŞ YERİNİ AZ BULUTLU HAVAYA BIRAKACAK

Hafta sonuna doğru yağış ihtimali tamamen azalırken, Konya'nın tüm ilçelerinde az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi günü il genelinde en yüksek sıcaklıkların 29 ila 32 derece arasında değişmesi beklenirken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde sıcak havaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

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