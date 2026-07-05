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KONYA Haberleri

Konya turizminin yeni cazibe merkezi! 48 farklı ülkeden misafir ağırlandı

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Konya turizminin yeni cazibe merkezi! 48 farklı ülkeden misafir ağırlandı
Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Suriçi Çarşısı’nın en dikkat çekici yatırımlarından biri olan Sırçalı Hotel, geride bıraktığı ilk yılında 48 ülkeden binlerce misafiri ağırlayarak Konya turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarihi mirası modern konaklama anlayışıyla buluşturan hotelin, konsepti ve kalitesiyle kısa zaman içinde önemli başarılara imza attığına vurgu yaptı.

Meram Belediyesinin Konya'nın tarihi dokusunu geleceğe taşıyan en önemli projelerinden biri olan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Şükran Mahallesi'nde yıllar içinde yıkılan tescilli tarihi yapılar, özgün mimarileri korunarak yeniden inşa edildi.

5 Temmuz 2025 tarihinde hizmete açılan bu yapılar, bugün Sırçalı Hotel adıyla Konya turizmine hizmet veriyor. Bu önemli yatırımla birlikte şehrin tarihi merkezine nitelikli bir konaklam sisi kazandırılırken, Konya'nın şehir hafızası, kültürel kimliği ve geçmişten bugüne uzanan yaşam kültürü de yeniden canlandırılmış oldu.

HOTEL, BİR YILDA 48 FARKLI ÜLKEDEN BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLADI

Geçmişin zarafetini günümüzün konforuyla buluşturan Sırçalı Hotel, açıldığı günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın 48 farklı ülkesinden binlerce misafiri ağırladı. Geleneksel Konya mimarisini modern konaklama anlayışıyla buluşturan tesis, yalnızca tarihi atmosferiyle değil, sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle de dikkat çekti. Misafir memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışı sayesinde dijital internet değerlendirmelerinde 5 üzerinden 4,9 puan alan Sırçalı Hotel, kısa sürede Konya'nın en beğenilen konaklama tesislerinden biri oldu. Çevreye duyarlı turizm anlayışıyla Sürdürülebilir Turizm 3. Aşama Belgesi almaya hak kazanan tesis, bisiklet dostu otel sertifikasyon sürecinde de son aşamaya ulaştı.

HOTEL MÜDÜRÜ ÇELİKKANAT: "BU BAŞARI DOĞRU HİZMET ANLAYIŞININ ESERİ"

Meram belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birinci yaşını kutlayan Sırçalı Hotel'i ziyaret ederek, geride kalan bir yılda elde edilen başarıları ve otelin Konya turizmine sağladığı katkıları Hotel Müdürü Ersin Çelikkanat ve ekibiyle değerlendirdi. Sırçalı Hotel Müdürü Ersin Çelikkanat, yaptığı açıklamada ilk yılda ulaşılan başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Bir yıl önce büyük bir heyecanla çıktığımız bu yolculukta bugün gurur duyduğumuz bir noktadayız. Türkiye'nin dört bir yanından ve 48 farklı ülkeden binlerce misafiri ağırladık. Misafirlerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda ilerlediğimizin en önemli göstergesi oldu." dedi. Yeni hedeflerinin Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu ifade eden Çelikkanat, Sırçalı Hotel'in şehrin turizm vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN KAVUŞ: "HEDEFLERİMİZİN ÇOK İLERİSİNDE BİR BAŞARI YAKALADIK"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Sırçalı Hotel'in bir konaklama tesisi olmanın ötesinde  yıllardır üzerinde titizlikle çalışılan tarihi dönüşüm vizyonunun en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi. "Biz bu çalışmaları yalnızca yeni yapılar inşa etmek için yapmadık. Amacımız Konya'nın tarihini koruyarak yeniden canlandırmaktı." diyen Başkan Kavuş, bölgede bugün oluşan ziyaretçi hareketliliği ve ekonomik canlılığın bu vizyonun en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Sırçalı Otel'in dönüşümün en değerli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, "Bir yılda binlerce insan burada ağırlandı. Konya'nın misafirperverliği dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerle buluştu. Şehrimizin tarihini yaşatan böyle bir yapının ilk yılını kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sırçalı Otel'in uzun yıllar boyunca Konya'nın önemli değerlerinden biri olacağına inanıyorum. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

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