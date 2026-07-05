Konyalı Bakan Çiftçi’den memleket paylaşımı! “İnancımız ilk günkü gibi’’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cumartesi günü Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunan Çiftçi, hem vatandaşlarla buluştu hem de ilçe yöneticileriyle devam eden yatırımlar ve hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ÇAVUŞ MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Programına Çavuş Mahallesi'nde başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret kapsamında ilim ve irfan büyüklerinden Hacı Memiş Efendi'nin türbesini ziyaret eden Çiftçi, dua ederek merhumu rahmet ve hürmetle andı.

SEYDİŞEHİR'DE YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI

Bakan Çiftçi daha sonra Seydişehir Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Ziyaretlerde kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Çiftçi paylaşımında;

"Konya programımız kapsamında ilk olarak Çavuş Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik; ilim ve irfan büyüklerimizden Hacı Memiş Efendi'nin türbesini ziyaret ederek dua ettik, kendisini rahmet ve hürmetle yad ettik.

Ardından Seydişehir Kaymakamlığımızı ve Belediye Başkanlığımızı ziyaret ederek ilçemizde yürütülen çalışmaları, devam eden yatırımları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları değerlendirdik.

Programımızın devamında Beyşehir'de düzenlenen Konya İl Danışma Meclisi Toplantımızda teşkilatımızla bir araya geldik. Alandaki coşku, heyecan ve güçlü birliktelik; davamıza olan inancımızın ilk günkü heyecanla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; gücünü milletten alan, sözünü eser ve hizmetle tamamlayan anlayışımızla #TürkiyeYüzyılı hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

Seydişehirli ve Beyşehirli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah gönül birliğimizi daim, memleketimize hizmet yolundaki gayretlerimizi hayırlı ve bereketli eylesin.'' ifadelerini kullandı.

Konya programımız kapsamında ilk olarak Çavuş Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik; ilim ve irfan büyüklerimizden Hacı Memiş Efendi'nin türbesini ziyaret ederek dua ettik, kendisini rahmet ve hürmetle yad ettik.



Ardından Seydişehir Kaymakamlığımızı ve… pic.twitter.com/WWx7SWNCsJ — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 5, 2026

(Meltem Aslan)