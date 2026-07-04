İslami değerlere hakaret eden sözde komedyene Konya milletvekilinden skandal destek!

YouTube'da yayınlanan stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile kendince alay eden Deniz Göktaş isimli sözde komedyen tutuklandı. İslami değerlere hakaret eden komedyene ise CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'tan destek geldi.

Göktaş, 'komedi' adı altında Kur'an-ı Kerim ile dalga geçen ifadeler kullandı. Yavuz Sultan Selim'e soykırımcı iftirası atıp, sözde Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yaptı. Bunlara rağmen CHP, sözde komedyenin tutuklanmasından rahatsız oldu.

KUTSALA HAKARETE "HİCİV" MASKESİ

Eleştiri ile kutsal değerlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan sözde komedyene CHP Konya milletvekili destek çıkıyor.

Milyonlarca insanın kutsal kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'i mizah malzemesi haline getiren ifadelerin "hiciv" veya "ifade özgürlüğü" kapsamı altında değerlendirmeye çalışan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, kutsala hakareti 'hiciv' maskesi arkasına gizlemeye çalışarak skandala imza attı.

SKANDALA TÜY DİKEN SAVUNMA: NASREDDİN HOCA'YI ALET ETTİ!

Yaşanan bu saygısızlığa arka çıkan Milletvekili Barış Bektaş skandala tüy dikecek cinsten bir savunmaya imza attı.

Kur'an-ı Kerim'in mizah malzemesi yapılmasını savunabilmek için Nasreddin Hoca'yı bu edepsizliğe kalkan etmeye çalışan Bektaş, şu ifadelere yer verdi:

"Hiciv kültürümüzün bir parçasıdır ve hiciv sadece yöneticileri taltif için değil aynı zamanda eleştirmek için de yapılır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dahil modern hukuk içtihatları da yönetenlerin daha sert eleştirilere katlanmak zorunluluğunu vurgular. Nasrettin Hoca'dan bugüne kültürümüzde mizah ve hiciv her dönemin yöneticilerini ve toplumsal katmanlarını sarsmayı da içerir. Bu faaliyetten suç çıkarmak otoriterlikle dahi izah edilemeyen totaliter bir yönetim anlayışı içine girdiğinizi gösterir. Deniz Göktaş bir an önce serbest bırakılmalıdır.''