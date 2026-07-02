TIR’a arkadan çarpan otomobilde feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampaları mevkisinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında D-755 kara yolu Kemikli Rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede istikametinden Çankırı yönüne seyir halinde olan Melek Yamak (41) idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa A. (57) yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı tıra bağlı 59 AIP 335 plakalı dorsenin arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altına saplanırken, otomobildeki sürücünün eşi Yakup Yamak (46) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücü Melek Yamak ile araçta bulunan Havsa Gül Yamak (12), Elif Sare Yamak (7), İbrahim Yamak (5), Esra Oğur (31), Amine Oğur (7), Selim Asaf Oğur (9) ve Akça Reyhan Uğur (4) ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkararak yol kenarına aldı. Kaza sırasında korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan çocuklar ise, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bu sırada sürücü Melek Yamak, "Allah'ım ben yaptım diye" feryat ederek, yaralı kızını teselli etmeye çalışırken, diğer yandan da etrafındakilere eşinin durumunu sordu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Amine Uğur, Havsa Gül Yamak, Elif Sare Yamak ve Akça Uğur'un tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Yamak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yamak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma ile Bölge Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA