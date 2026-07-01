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TOKİ’de yılan paniği: 3. kata kadar çıktı

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TOKİ’de yılan paniği: 3. kata kadar çıktı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, Devlet Hastanesi'nin hemen yanında bulunan TOKİ konutlarında korku dolu anlar yaşandı.

İddialara göre, yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan, binanın 3. katına kadar tırmanarak apartman sakinlerinde paniğe neden oldu.

Sakinler büyük korku yaşadı

Olayı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirirken, binada kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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