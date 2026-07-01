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KONYA Haberleri

Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya’nın zirvesinde yeni mekan hizmete açıldı

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Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya’nın zirvesinde yeni mekan hizmete açıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş bölgesindeki palye düzenlemeleri kapsamında tamamladıklarını ve Palye Kafe’nin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Akyokuş Palye düzenlemeleri kapsamında yapımını tamamladığı Palye Kafe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş'un Konya'nın en önemli seyir noktalarından biri olduğunu belirterek, bölgeyi daha nitelikli ve daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla kapsamlı düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"KONYA'MIZA DEĞER KATACAK TESİSİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM” 

Konya'nın geleneksel yemek kültürünün yaşatıldığı Akyokuş Kasrı'nın ardından aynı bölgede yaptıkları palye düzenlemeleri kapsamında tamamlanan Palye Kafe'yi Konyalıların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Şehrimizin en güzel manzaralarından birine sahip bu noktada hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, huzur içinde dinlenebilecekleri modern bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. Şehrin en yüksek tepesinde konumlanan Palye Kafe, ziyaretçilerine eşsiz manzarasıyla şehrin dört bir yanını kuşbakışı seyretme imkânı sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Palye Kafe'ye bekliyoruz. Konya'mıza değer katacak tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ZİYARETÇİLER PANORAMİK ŞEHİR MANZARASININ KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Modern donanımı ve 350 kişilik kapasitesiyle şehrin sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracak sosyal tesis bünyesinde yer alan yiyecek ve içecek alanlarında, vatandaşlara gün boyunca çeşitli lezzetler sunuluyor. Yalnızca kapalı alanlarla sınırlı kalmayacak tesiste dileyen vatandaşlar, kamp sandalyelerini getirerek açık alanlarda kendi düzenlerini kurabiliyor ve şehir manzarasını panoramik olarak deneyimleme imkanı buluyor. 

YÜRÜYÜŞ ALANLARI OLUŞTURULDU

Tesis çevresinde hayata geçirilen palye düzenlemeleri kapsamında ise vatandaşların rahatça hareket edebilmesi için yürüyüş alanları ve su oyunları oluşturuldu. Bu sayede ziyaretçiler, tesisin manzarası eşliğinde keyifli yürüyüşler yaparak hem dinlenebiliyor hem de doğayla iç içe vakit geçirebiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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