Konya’da uyuşturucuya geçit yok! Son 6 ayda 103 şahsa adli işlem

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 126 bin 750 lira ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ARAÇLARDA YAPILAN ARAMALARDA BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 araçta arama yapıldı.

Aramalarda 4 bin 446 adet Lyrica, 34 bin 64 adet Gerica ve Galara (300 mg) sentetik hap, 2 bin 36 gram bonzai yapımında kullanılan ADBUTINICA maddesi, 22 bin 349 adet Pregabalin sentetik hap, 60 bin 879 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 126 bin 750 TL ele geçirildi.

DİĞER OPERASYONLARDA DA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Kulu ilçesinde gerçekleştirilen diğer çalışmalarda ise 821,81 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün (PC), 14 gram esrar ve 2,3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

103 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 29 şüpheli, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Kullanmak" suçundan ise 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)