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KONYA Haberleri

Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı sürecini KONTV’de değerlendirdi

Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı sürecini KONTV’de değerlendirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONTV Ana Haber’e konuk olarak Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığı’na seçilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ceren Uysal'ın sunduğu KONTV Ana Haber'e katılan Başkan Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na uzanan süreci paylaştı.

Programda seçim sürecinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine, Gazze konusundaki duruşundan Konya'ya yönelik hizmet anlayışına kadar önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin uluslararası alandaki vizyonunu yerel yönetimler düzeyinde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Fas'tan ayrılmadan da kendisi teşekkür etmişti. Bugün Kabine Toplantısı sonrası da teşekkür etmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5'ten büyüktür' vizyonuyla hareket ediyoruz. Uzun bir emeğin ardından Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na 3 yıllık dönem için seçildik” ifadelerini kullandı.

UCLG'deki görev sürecinin 2019 yılında başladığını hatırlatan Altay, "Ben ilk görevime 2019 yılında Güney Afrika'daki seçimlerle eş başkan yardımcısı olarak başlamıştım. Bu 7 yıllık çalışma sonunda seçimlere favori olarak hazırlanmıştık. Mexico City'nin belediye başkanı aday gösterildi. Yüzde 62 oranla seçimi kazanmayı başardık” dedi.

"Gazze konusunda ilk gün ne söylediysek bugün de aynı noktadayız"

Başkan Altay, uluslararası platformlarda özellikle Gazze konusunda net bir duruş sergilediklerini vurguladı.

Altay, "Biz ilk günden itibaren nerede durduysak son günde de aynı yerde durduk. Gazze meselesinde sert söylemlerde bulunmuştum. Bir kısım insanlar ‘Burası uluslararası birlik, sert konuşmasaydın' dediler. Ancak zulüm görenlerin sesi olmak bizim sorumluluğumuz” diye konuştu.

Yeni dönemde belediyelerin gerçek sorunlarını daha güçlü şekilde gündeme taşımak istediklerini belirten Altay, açlık, göç, savaşta yıkılan şehirlerin yeniden inşası ve özellikle Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesinin duyurulması için çalışacaklarını söyledi.

Altay, "Bir değişim hareketi olarak yola çıktık. Gerçek gündemlerin yeterince konuşulmadığına inanıyoruz. Belediyelerimizin temel ihtiyacı olan açlıkla mücadele, göç, savaşta yıkılan şehirlerin yeniden yapılması ve zulüm görenlerin sesinin duyurulması konusunda daha güçlü bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir konu hakkında ne kadar konuşursanız konuşun, finansal ulaşımı sağlayamıyorsanız çok fazla karşılığı olmuyor” dedi.

"Önceliğimiz her zaman Konya olacak"

Yeni görevinin Konya'daki çalışmalarını aksatmayacağını belirten Başkan Altay, vatandaşlara da mesaj verdi.

Altay, "Başkanım bunca işin arasında bir de bu yük geldi, sizi daha az mı göreceğiz diyenler oluyor. Biz bu işi 7 yıldır yapıyoruz. Vatandaşlarımız işimizin başında olduğumuzdan şüphe etmesin. Bizim öncelikli sıfatımız Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktır. Önceliğimiz Konya'dır” ifadelerini kullandı.

"Bu başarı Konya'nın desteğiyle geldi"

Konya'nın desteği olmadan bu başarının mümkün olmayacağını dile getiren Altay, "Bütün bunları yaparken Konya'nın desteği olmadan yapamazdık. Biz Konya'nın bize olan desteğine, muhabbetine güvenerek bu yola çıktık. Konya'nın hakkından feragat ederek asla hareket etmeyiz” dedi.

Başkan Altay, uluslararası süreçte Konya'nın da tanıtıldığını ifade ederek, şehrin sakinliği, temizliği ve tarihi değerleriyle önemli bir izlenim bıraktığını söyledi.

Altay, "Konya'nın sakin, temiz ve tarihi eserleriyle önemli bir şehir olduğunu da görmüş oldular. Rabbim bize nasip etti. Hem Konya'mıza hizmet etmeye hem dünyadaki belediyelerin sesi olmaya devam edeceğiz. Filistin de bize bu konuda en büyük desteği verdi. İnşallah orada yaşayan insanlara faydamız olur, sesleri daha gür çıkar” dedi.

"Kadir Topbaş'tan sonra bu görevi üstlenmek büyük sorumluluk"

Daha önce UCLG Başkanlığı yapan Kadir Topbaş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Altay, bu görevin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Altay, "Kadir Bey'den sonra başkan olmak zor işti. Zaten birliğimizin daha önce Türk başkanı olmuştu. ‘Bu Altay nereden çıktı?' diyenler oldu. Önce Konya'yı tanıtacaksınız, sonra bu dezavantajı avantaja çevireceksiniz. Biz mütevazı bir şehriz. Ancak Konya'nın gücüyle bu noktaya geldik” diye konuştu.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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