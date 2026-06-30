Konya’da kaymakamın görev yeri değişti! İlçeye veda ediyor

Resmi Gazete'de yayımlanan 16/06/2026 tarihli ve 2026/241 sayılı karar kapsamında mülki idare amirlerinin görev yerlerinde yapılan değişiklikler sonrası, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer Yozgat Vali Yardımcısı olarak atandı.
Kaymakamdan veda ziyareti
Görev değişikliğinin ardından Kaymakam Hasan Çimer, Bozkır'daki kamu kurum ve kuruluşlarına veda ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde kurum amirleri ve personelle bir araya gelen Çimer, görev yaptığı süre boyunca verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi