Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı: “Mali tatil adıyla değil uygulamasıyla tatil olmalı’’

​Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 1 Temmuz’da başlayacak mali tatil öncesinde yaptığı açıklamada, mevcut uygulamanın meslek mensuplarına gerçek anlamda dinlenme imkânı sağlamadığını belirterek, mali tatilin amacına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Mali müşavirlerin yıl boyunca değişen mevzuat, elektronik uygulamalar, beyanname süreçleri ve sürekli artan sorumluluklar nedeniyle yoğun bir çalışma temposu içerisinde görev yaptığını ifade eden Başkan Bıçakçı, "mali tatil" kavramının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu dile getirdi.

Başkan Halil Bıçakçı, "Adı mali tatil olsa da uygulamada gerçek anlamda bir tatilden söz etmek mümkün değildir. Meslektaşlarımız bu dönemde de ofislerini açık tutuyor, telefonlara cevap veriyor, mükelleflerinin taleplerini karşılıyor ve temmuz ayının son haftasında yoğunlaşan beyanname yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İsmi tatil olsa da mali müşavirler açısından çalışma temposu hiç azalmıyor." dedi.

1-20 Temmuz Mali Tatil

Başkan Halil Bıçakçı, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında mali tatilin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacağını ve 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

Mali tatilin bazı yasal sürelerin uzamasını sağladığını ancak uygulamada beklenen rahatlamayı sağlamadığını belirten Bıçakçı, kanun kapsamında belirli beyan ve bildirim sürelerinin ertelendiğini, bazı idari ve hukuki sürelerin uzadığını, ayrıca kanunda belirtilen istisnalar dışında mali tatil süresince mükelleflerden inceleme amacıyla defter ve belge ibrazı istenemediğini ve işyerinde vergi incelemesine başlanamadığını ifade etti.

Başkan Halil Bıçakçı, "Bu düzenlemeler önemli olmakla birlikte meslek mensuplarının fiilen dinlenmesine imkân sağlayacak nitelikte değildir. Mali tatilin amacı yalnızca süre uzatımı olmamalı, meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın gerçekten nefes alabildiği bir dönem haline getirilmelidir." diye konuştu.

Beyan ve Ödeme Takvimi Yine Son Haftaya Yoğunlaşıyor

2026 yılı mali tatilinin ardından çok sayıda beyanname ve ödeme yükümlülüğünün yine temmuz ayının son haftasında toplandığını belirten Başkan Bıçakçı, meslek mensuplarını bekleyen takvimi şöyle özetledi:

• 2026 Haziran dönemine ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 27 Temmuz 2026, ödeme süresi ise 28 Temmuz 2026'dır.

• 2026 Haziran dönemine ait Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi ile Konaklama Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 27 Temmuz 2026, bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 27 Temmuz 2026'dır.

• 2026 Haziran dönemine ait Şans Oyunları Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2026, ödeme süresi ise 28 Temmuz 2026 olarak uygulanacaktır.

• 2026 Haziran dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 28 Temmuz 2026 tarihinde sona erecektir.

• Aylık yükleme tercihinde bulunan Gelir Vergisi mükelleflerinin Mart 2026 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 10 Temmuz 2026, aylık yükleme tercihinde bulunan diğer mükelleflerin Mart 2026 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenme süresi ise 14 Temmuz 2026 tarihidir.

"İş Yükü Azalmıyor, Sadece Erteleniyor"

Temmuz ayının son haftasında çok sayıda beyanname ve ödemenin aynı tarihlere denk geldiğine dikkat çeken Başkan Halil Bıçakçı, mevcut uygulamanın mali müşavirlerin iş yükünü hafifletmediğini söyledi.

Başkan Halil Bıçakçı, "Mali tatilin sona ermesiyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde Muhtasar ve Hizmet Prim, Damga Vergisi, Konaklama Vergisi, Vergi Sorumlularına Ait KDV, Katma Değer Vergisi ve diğer yükümlülüklerin peş peşe yerine getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla mali tatil, iş yükünü azaltmak yerine sadece birkaç gün ötelemekte, yoğunluğu ise temmuz ayının son haftasında daha da artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bazı Vergiler Mali Tatil Kapsamı Dışında

Başkan Bıçakçı, mali tatil uygulamasının tüm vergileri kapsamadığını da hatırlatarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlara ilişkin işlemlerde mali tatil hükümlerinin uygulanmadığını belirtti.

Ayrıca mali tatil ile adli tatilin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, kanunda öngörülen şartların oluşması halinde bazı dava açma sürelerinin de yasal düzenlemeler çerçevesinde uzayabildiğini ifade eden Bıçakçı, hak kaybı yaşanmaması adına sürelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Mali Tatil Gerçekten Tatil Olmalı"

Meslek mensuplarının ülke ekonomisinin kayıt altına alınması, kamu gelirlerinin sağlıklı şekilde tahsil edilmesi ve işletmelerin mali yapılarının sürdürülebilirliği açısından hayati bir görev üstlendiğini belirten Başkan Halil Bıçakçı, mali tatilin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Halil Bıçakçı, "Mali müşavirlik mesleği, yılın her döneminde yüksek sorumluluk gerektiren ve kesintisiz devam eden bir hizmettir. Böylesine yoğun bir çalışma temposu içerisinde görev yapan meslek mensuplarımızın dinlenmeye, ailelerine ve sosyal yaşamlarına zaman ayırmaya ihtiyacı vardır. Gerçek bir mali tatil; ofislerin birkaç günlüğüne kapanabildiği, çalışanların izin kullanabildiği, telefonların susabildiği ve meslek mensuplarının kendilerine zaman ayırabildiği bir dönem olmalıdır. Bugünkü uygulama ise iş yükünü azaltmak yerine temmuz ayının son haftasına yığmaktadır. Mali tatilin adına yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi, yalnızca meslek mensuplarımızın değil, vergi sisteminin daha sağlıklı işlemesi açısından da önemli bir ihtiyaçtır." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi