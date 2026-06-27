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KONYA Haberleri

Yer Konya! Silah tutukluk yaptı! Namluyu çevirince kendini vurdu

Yer Konya! Silah tutukluk yaptı! Namluyu çevirince kendini vurdu
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişi ruhsatlı tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, av bayisi olduğu öğrenilen F.Ö., bağ evinde ruhsatlı tabancasıyla atış yapmak istedi. Silahın ateş almaması üzerine meydana gelen tutukluğu gidermeye çalışan F.Ö., tabancanın namlusunun vücuduna dönük olduğu esnada silahın aniden ateş alması sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Tabancadan çıkan mermi, F.Ö.'nün koltuk altından girerek omuz bölgesine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı, tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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