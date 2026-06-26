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KONYA Haberleri

Konya Şeker’den iddialara yanıt! 3 milyar TL zarar etti mi?

Konya Şeker’den iddialara yanıt! 3 milyar TL zarar etti mi?

Konya Şeker, son günlerde bazı basın yayın organlarında 2025 yılı konsolide finansal tablolarına ilişkin yer alan "Konya Şeker'de kısa vade alarmı" ve "3 milyar TL zarar" başlıklı haberlere yönelik kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

KONYA ŞEKER'DEN AÇIKLAMA!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında grubumuzun 2025 yılı konsolide finansal tablolarına atıfta bulunularak "Konya Şeker'de kısa vade alarmı" ve "3 milyar TL zarar" gibi başlıklarla kamuoyunu endişeye sevk edebilecek haberler yer almıştır.

Şirketimizin şeffaflık ilkeleri gereğince ortaklarımız, üretici çiftçilerimiz, bankalar ve tüm paydaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bağımsız denetim raporumuzda yer alan aşağıdaki açıklamaların açıklanması zaruri olmuştur.

Grubumuzun 14.05.2025 tarihinde yayımlanan 2024 yılı raporunda hasılatı 59,6 milyar TL olarak açıklanmıştır. 17.06.2026 tarihinde yayımlanan 2025 yılı finansal raporunda ise hasılat 63,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve yaklaşık %9 oranında bir hasılat artışı kaydedilmiştir. Ancak, 2025 yılı raporunda yer alan 2024 yılı verileri, Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardının gereklilikleri doğrultusunda sunum endekslemesine tabi tutulmuştur. Bu uygulama kapsamında, karşılaştırma amaçlı sunulan 2024 yılı verileri, cari dönemin satın alma gücünü yansıtacak şekilde enflasyon muhasebesi düzeltme katsayısı ile yeniden düzenlenerek 77,2 milyar TL olarak güncellenmiştir.

Grubumuzun 2025 yılı Esas Faaliyet Zararı 13,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tabloda, Grubumuzun konsolide bir yapıda işletilmesinin getirdiği sektörel etkiler ön plandadır. Nitekim gerçekleşen 13,1 milyar TL'lik zararın 12,2 milyar TL'si enerji grubumuzdan kaynaklanmış, kalan bakiye ise gıda grubumuz bünyesinde oluşmuştur. Bu durum, özellikle enerji sektörü şirketlerimizde meydana gelen özel nitelikli gelişmelerden, gıda grubunda ise şeker satış fiyatlarındaki beklenen artışın gerçekleşmemesinden kaynaklanmıştır.

Finansal tablolarımızda yer alan Parasal Kazanç kalemi, şirketimizin esas faaliyeti ile ilgili olmayıp, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan yasal olarak zorunlu teknik bir düzenlemedir. Dolayısıyla, enflasyonist etkilere göre değişkenlik gösteren bu rakamın, şirketimizin reel operasyonel performansı ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kaldı ki Konya Şeker, 2022 yılı öncesi dönemde enerjiye aktarılan finansmanın da getirdiği yüklerle oluşan banka borçlarını Gıda Grubu olarak, 2023 yılında alacaklı bankalar konsorsiyumu ile yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında yeniden yapılandırmıştır. 2023'ten günümüze kadar ödeme vadelerine uygun olarak ve aksatmadan 2,3 milyar TL anapara ve 3,1 milyar TL faiz olmak üzere toplamda 5.4 milyar TL kredi geri ödemesi gerçekleştirdiği gibi 2022-2025 yılları arasında Konya Şeker olarak 2 milyar TL ve Panagro olarak 301 milyon TL olmak üzere toplam 2,3 milyar TL kapasite artışı ve yeni yatırım yapılmıştır.

Ayrıca Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik nakdi ve ayni avans ödemelerinin yanı sıra, tedarik ettiği hammadde ve diğer tüm alımlara ilişkin ödemelerini zamanında ve düzenli bir şekilde yerine getirmektedir.

Haberlerde yer alan Kısa Vadeli Borçlarda Sert Yükseliş ifadesi, söz konusu tutarın büyük bir bölümü enerji sektörü kaynaklı olup, konsolide raporumuzda da görüleceği üzere toplam 84,6 milyar TL olan borcumuzun 51,5 milyar TL'si enerji grubuna, 33,1 milyar TL'si ise gıda grubumuza aittir. Gıda grubumuzun dönen varlıkları ise 29 milyar TL'dir. Grubumuzun aktif büyüklüğü 127,9 milyar TL'ye ulaşmış olup, 2025 yıl sonu itibarıyla özkaynaklarımız 43 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.''

Kaynak: Haber Merkezi

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