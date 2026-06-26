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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Kadir İnanır hayatını kaybetti

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Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır hayatını kaybetti.

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Usta aktörün hayat arkadaşı Jülide Kural, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada  "Maalasef Kadir entübe edildi.  Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" demişti...

Kaynak: Haber Merkezi

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