Kazım Öztürk Selçukya Kültür Evi’nde okurlarıyla buluştu

Selçukyalı şair ve yazar Kazım Öztürk, Selçukya Kültür Evi'nde düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Edebiyat ve kültür çevrelerinin ilgi gösterdiği etkinlikte Öztürk, yeni yayımlanan iki şiir kitabı "Gönül Pınarım” ve "Can Suyu – Rubailer” kitaplarını imzaladı.

Selçukya Kültür Yayınları (SKY) tarafından yayımlanan Gönül Pınarım ile Tebeşir Yayınları'ndan çıkan Can Suyu – Rubailer, yazarın şiir alanındaki yeni eserleri olarak okuyucularla buluştu. Daha önce çeşitli konularda yayımlanmış 18 eseri bulunan Kazım Öztürk, bu iki yeni kitabıyla birlikte toplam 20 kitaplık bir külliyata ulaşmış oldu.

Şairin uzun yıllara yayılan şiir birikimini bir araya getiren Gönül Pınarım, milli ve manevi duyguların yanı sıra anne-baba sevgisi, özlem ve vefa temalarını işliyor. Duyarlı bir gönülden süzülen şiirlerinde mazlumların sesi olmaya çalışan Öztürk, çağın getirdiği ahlaki yozlaşmaya dikkat çekerek milli ve manevi değerlerin yeniden ihya edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Öztürk'ün ikinci eseri Can Suyu – Rubailer ise klasik rubai geleneğini günümüz okuyucusuyla buluşturuyor. Hayatın anlamı, tasavvuf, insanın iç dünyası ve ahlaki değerler üzerine kaleme alınan rubailer, okuyucuyu düşünmeye sevk eden derinlikli bir içeriğe sahip.

Selçukya Kültür Evi'nde gerçekleştirilen imza günü, edebiyat dostlarının sohbetleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, Kazım Öztürk'ün yeni eserleri kültür ve sanat camiasında memnuniyetle karşılandı.

(Cumali Özer)