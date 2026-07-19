Kulu’da Nogay Türkleri’nin Mirası Sabantoy şöleni coşkuyla kutlandı

İlçe Kapalı Halk Pazarı Alanı'nda düzenlenen programa; Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, MHP eski MYK Üyesi, İbrahim Çiftçi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Koray Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Dünya Nogay Türkleri Başkanı Ömer Aktürk, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Engin Demirok, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Nogay Türkleri katıldı.
Şölen, protokol üyelerinin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, Nogay Türkleri'nin köklü kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yapılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Program kapsamında Rusya, Dağıstan, Romanya, İsveç, Norveç ve Hollanda ülkelerinden gelen sanatçılar sahne alarak birbirinden özel eserler seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, müzik ve kültürel gösteriler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.
Sabantoy Şöleni, Nogay müziğinin sevilen isimlerinden Aslanberk Sultanbekov'un konseriyle sona erdi.
Sanatçının seslendirdiği eserler büyük beğeni toplarken, vatandaşlar gece boyunca şölene eşlik ederek unutulmaz bir kültür buluşmasına tanıklık etti.
(Bekir Turan)