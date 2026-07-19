Konya’da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan sürücü ile yolcu yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralandı.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”