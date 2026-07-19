Meram gezi rotası tarihi ve doğayı aynı güzergâhta buluşturuyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, bisiklet kullanımında farkındalık oluşturmak ve Meram’ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Meram Gezi Rotası’nı oluşturan lokasyonları bisikletle gezdi. Başkan Kavuş, sporu, çevreci ulaşımı ve turizmi tek etkinlikte buluşturdu ve Meram’ın eşsiz güzelliklerinin bisikletle de keşfedilebileceğine dikkat çekti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sağlıklı yaşam alışkanlığını teşvik etmek, bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve Meram'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Başkan Kavuş, Meram Belediyesi tarafından oluşturulan ve ilçenin birbirinden değerli lokasyonlarını kapsayan Meram Gezi Rotası'nı bisikletiyle gezerek hem sporun hem de turizmin önemine dikkat çekti.

MERAM'IN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ BİSİKLETLE DE KEYİFLE KEŞFEDİLEBİLİYOR

Bisikletiyle rotanın duraklarına uğrayan Başkan Kavuş, güzergâh boyunca karşılaştığı çocuklar, gençler ve ailelerle de sohbet etti. Kavuş, hem vatandaşların görüşlerini dinledi hem de bisiklet kullanımının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Doğayla tarihin iç içe geçtiği Meram Gezi Rotası'nın bisiklet kullanıcıları için de oldukça uygun bir güzergâh sunduğunu belirten Başkan Kavuş, Meram'ın sahip olduğu değerlerin farklı bir bakış açısıyla keşfedilebileceğini de ifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "BİSİKLET HEM SAĞLIK HEM DE ŞEHRİ KEŞFETMENİN EN GÜZEL YOLU”

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın ve çevreye duyarlı şehir kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Meram'ın, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel değerleriyle keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kavuş açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi; "Oluşturduğumuz Meram Gezi Rotası ile hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin bu güzellikleri planlı bir güzergâh üzerinde kolaylıkla gezebilmelerini amaçladık. Bu rotanın bisikletle de son derece keyifli ve konforlu şekilde tamamlanabiliyor olması bizim için ayrıca önemli. Çünkü bisiklet; sağlıklı yaşamı destekleyen, çevreyi koruyan ve yaşadığımız şehri daha yakından tanımamızı sağlayan en güzel ulaşım araçlarından biridir. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bisikletlerini alıp Meram'ın bu eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum."

MERAM GEZİ ROTASI, TARİHİ VE DOĞAYI AYNI GÜZERGÂHTA BULUŞTURUYOR

Meram Belediyesi tarafından oluşturulan Meram Gezi Rotası, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tek bir güzergâhta buluşturuyor. Rota; Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Aydın Çavuş Seyir Tepesi, Tavusbaba Türbesi ve Camii, Tarihi Meram Köprüsü ile Meram Aile Çay Bahçesi, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, 80 Binde Devr-i Âlem Parkı ve Meram Dutlu Millet Bahçesi olmak üzere dokuz farklı destinasyondan oluşuyor. Her biri kendine özgü özellikleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan bu duraklar, doğa, tarih, kültür ve sosyal yaşamı aynı rota üzerinde bir araya getirirken, bisiklet kullanıcıları için de keyifli ve unutulmaz bir gezi imkânı sunuyor.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu