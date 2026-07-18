Konya’da adliye camiasının acı kaybı! Yazı işleri müdürü hayatını kaybetti

Aslen Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi'nden olan, Adalet-Sen Sendikası kurucularından Ömer Ali Kalemoğulları, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Meslek hayatında önemli görevler üstlendi
Meslek hayatı boyunca adliye teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Kalemoğulları, Ankara'da görev yaptıktan sonra Ereğli Adliyesi'ne Yazı İşleri Müdürü olarak atanmış ve burada görevini sürdürmüştü.
Çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından dürüstlüğü, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Kalemoğulları'nın vefatı, ailesi, yakınları ve adliye camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Bugün son yolculuğuna uğurlandı
Merhum Ömer Ali Kalemoğulları'nın cenazesi, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Ereğli Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çerkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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