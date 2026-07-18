GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,233 TL
EURO
53,934 TL
STERLİN
63,642 TL
GRAM
6.104 TL
ÇEYREK
10.064 TL
YARIM
20.006 TL
CUMHURİYET
39.613 TL
KONYA Haberleri

Konya’da korku dolu saatler! Evlerini zor kurtardılar

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da korku dolu saatler! Evlerini zor kurtardılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün hububat ekili bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit ederek korku dolu saatler yaşadı.

Alevler yerleşim alanına ulaştı

Yangın, Hacımemiş Mahallesi'nde hububat ekili bir tarlada çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına alarak yerleşim alanlarına kadar ulaştı.

Vatandaşlar evden çıkarıldı

Alevlerin evlere yaklaşması mahallede büyük paniğe neden oldu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine bazı evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri de traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun çaba sarf edildi

Ekipler ile vatandaşlar, alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER