Konya’da bu yollara dikkat! Daraltma ve kapanma uygulanacak

Konya AKOM, kent genelinde sürdürülecek yol bakım, onarım ve tretuvar düzenleme çalışmaları nedeniyle bazı ana arterlerde geçici trafik düzenlemelerine gidileceğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında 17 Temmuz'u 18 Temmuz'a bağlayan gece belirli saatlerde yol daraltma ve yol kapatma uygulanacak.
ADANA ÇEVRE YOLU'NDA YOL DARALTMA YAPILACAK
AKOM'un açıklamasına göre, Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde Marangozlar Kavşağı'ndan Milenyum Otel istikametine doğru tretuvar düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 17 Temmuz 2026 saat 23.00 ile 18 Temmuz 2026 saat 07.00 arasında yol daraltma uygulanacak.
ADNAN MENDERES CADDESİ'NDE BAKIM ÇALIŞMASI
Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Adnan Menderes Hali ile Kule Caddesi arasındaki Kule Site istikametinde de yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Söz konusu güzergahta 17 Temmuz saat 22.00'den 18 Temmuz saat 06.00'ya kadar yol daraltma uygulanacağı bildirildi.
AHMET ÖZCAN CADDESİ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK
Ahmet Özcan Caddesi üzerindeki Uzunharmanlar-Taşcami Caddesi kavşağında gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz saat 23.00 ile 18 Temmuz saat 07.00 arasında yol tamamen trafiğe kapatılacak.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI
AKOM, çalışma yapılacak güzergahları kullanacak sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını, dikkatli seyretmelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi. Çalışmaların planlanan saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.