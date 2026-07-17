Konya’da şaşkına çeviren görüntü! Ekmeğin içinden çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanırken, ele geçirilen paraların saklanma yöntemi dikkat çekti.
DENETİMLERDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği üst ve eşya aramalarında, dilencilerin kullandığı ekmeğin içerisine ve dondurma kutusuna özenle gizlenmiş çok sayıda banknot bulundu. Paraların dikkat çekmemesi amacıyla bu yöntemlerin tercih edildiği tespit edilirken, ortaya çıkan görüntüler ekipleri de şaşırttı.
VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI
Kulu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yardımseverlik duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, vatandaşların bu tür kişilere para vermek yerine, gerçek ihtiyaç sahiplerine ilgili kamu kurumları ve sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla destek olmalarının daha doğru olacağını ifade etti.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamu düzenini korumak ve vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere fırsat vermemek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi