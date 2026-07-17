Konya’da düğün magandasının şovunu ambulans sireni durdurdu!

Konya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyu hem trafiği felç etti hem de sağlık ekiplerinin ilerlemesini engelledi. Kırmızı renkli şahin sürücüsünün cadde ortasında attığı driftler nedeniyle ambulansın geçişi gecikirken, yaşananlar çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

DÜĞÜN KONVOYU CADDEYİ KAPATTI

Olay, Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyu nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapandı. O sırada bir ambulans konvoy nedeniyle ilerleyemedi. Üstüne üstlük konvoy önünde sözde gösteri vardı.

TRAFİK KİLİT!

Kırmızı renkli şahin sürücüsü, cadde üzerinde defalarca drift atarak sözde gösteri yaptı. Trafik akışını tamamen aksatan sürücünün tehlikeli hareketleri çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İŞTE O ANLAR

AMBULANS İLERLEYEMEDİ

Drift gösterisinin sürdüğü sırada olay yerine ulaşmaya çalışan bir ambulans, düğün konvoyu ve cadde ortasında yapılan gösteri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağlık ekiplerinin geçişinin engellenmesi, tepkilere neden oldu. Görüntülerde hem konvoyun hem de drift yapan aracın ambulansın geçişini zorlaştırdığı görüldü.

UYARILARA VE CEZALARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Yetkililer, düğün konvoylarının trafik güvenliğini tehlikeye atmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, drift atan sürücülere de yüksek para cezaları ve çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Ancak tüm uyarı ve cezalara rağmen benzer görüntülerin yaşanmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Yaşanan olayda sürücünün hem trafik güvenliğini hem de insan hayatını hiçe sayan davranışları, vatandaşların büyük tepkisini topladı.